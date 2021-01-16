Сотрудники МЧС объявили в Кировской области метеопредупреждение из-за сильного снегопада. В ведомстве сообщили, что в регионе ожидается сильный снег и порывистый ветер - 12-17 м/с. Кроме того, на дорогах может образоваться накат и гололедица.Резкие изменения погоды связаны с прохождением двух юго-западных циклонов. Синоптики прогнозируют, что в регионе выпадет до половины месячной нормы осадков. Подробнее здесь.На областной центр снегопад обрушился в начале дня. В городской мэрии сообщили, что подрядчики перешли на усиленный режим работы. Отчеты о количестве снегоуборочных машин и состоянии дорог направляются в департамент городского хозяйства каждые два часа.Кировчан просят быть предельно внимательными на дорогах, а также рекомендуют воздержаться от поездок по городу. В любых экстренных ситуациях следует звонить по телефону 112.