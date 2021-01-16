В Кирове задержали мужчину, которого подозревают в умышленной порче имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.Инцидент произошел в пятницу, 15 января, в областном центре на улице Стахановской. Поздней ночью на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из гостиницы. Прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили в помещении отеля хулигана, который разбил терминал по оплате платежей. Администратор гостиницы рассказал, что мужчины устал ждать чек и со злости «зарядил» в аппарат кофе-машиной, которая стояла на стойке ресепшена.Росгвардейцы задержали 46-летнего дебошира и доставили его в отдел полиции. Сейчас работником гостиницы предстоит установить размер причиненного ущерба, а сотрудникам МВД разобраться в произошедшем.