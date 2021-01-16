В Кировской области построят новый полигон для твердых коммунальных отходов. Инвестором проекта выступило АО «Вятские автомобильные дороги», которому будет предоставлен в аренду земельный участок в Шабалинском районе. Строительство полигона планируют завершить в 2021 году, а с 2022 года начнется прием отходов.- Полигон рассчитан только на прием и захоронение твердых коммунальных отходов 4-5 класса опасности, - сообщили в правительстве Кировской области. - Вместимость полигона составит 146-250 тонн.В настоящее время на проектную документацию дано положительное заключение государственной экспертизы и экспертной комиссии.В дальнейшем в Шабалинском районе будет построена мусоросортировочная станция. Разработка проектной документации будет закончена в 2021-2022 годах. Строительство планируют завершить до 2024 года.