Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 16 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 226 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 942 человека. Кроме того, накануне от COVID-19 два жителя нашего региона - по данным федерального оперштаба. Общее количество умерших от инфекции составляет 250 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3452 жителя области, у 3032 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2841 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 420 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 114 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 12394 пациента.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4848 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 738 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1877 раза.