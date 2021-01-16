В Кировской области ищут 24-летнюю девушку. Мария Николаевна Таныгина пропала 13 января 2021 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.По данным поисково-спасательного центра «Лиза Алерт», Марию Таныгину ищут уже более трех суток: в среду, 13 января, она ушла из дома в селе Колянур в деревню Нежданово, после чего перестала выходить на связь. Близкие девушки обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшую.Приметы девушки:• Рост - 155 см;• Телосложение - худощавое;• Волосы - темные, средней длины;• Глаза - карие.В момент исчезновения была одета в черную куртку, серые штаны, сиреневые сапоги-дутыши, черную вязаную шапку, розовые перчатки.Любую информацию о девушке волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.