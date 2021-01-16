Кировчан ждут снежные, но не морозные выходные. Синоптики прогнозируют, что в регионе выпадет до половины месячной нормы осадков. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на выходные дни.В субботу, 16 января, на город обрушится снегопад, который придет в регион под влиянием второго южного циклона. Температура воздуха в течение всего дня практически не будет меняться. С утра до вечера будет минус 12 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 1,5-3 м/с.В воскресенье, 17 января, немного похолодает - до минус 13 градусов. По-прежнему целый день будет идти снег, а ветер сменит направление на северо-восточное и будет дуть со скоростью 5-6,5 м/с.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте