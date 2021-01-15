На днях в АТП по итогам аукциона заключат контракт на поставку новых машин. По информации пресс-службы горадминистрации, пять автобусов выйдут на линию в следующем месяце - с февраля 2021 года. Вместимость каждой машины - 70 человек. Каким маршрутам они будут принадлежать, пока неизвестно.Также сообщается, что кировское АТП готовит, помимо новых автобусов, программу лояльности для горожан, которую также планируют запустить в феврале. Так, компания предполагает введение пересадочного тарифа: за стоимость одного билета в течение 30-45 либо 40-60 минут пассажир сможет доехать до места назначения с пересадкой.Кроме того, возможно появление безлимитного проездного билета, бонусов для постоянных пассажиров и проекта «Счастливый билет». О последнем известно, что каждый месяц программа будет определять пассажира, которому достанется бесплатный проезд в транспорте АТП в течение определенного времени.