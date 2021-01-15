В региональном правительстве рассказали о планах подготовки Кирова к празднованию 650-летия. К юбилейной дате в областном центре планируют отремонтировать фасады более 150 многоквартирных домов. В текущем году работы будут идти на 82 объектах.В министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области рассказали, что на данный момент на одном из домов уже обновлен фасад. Кроме того, на 27 зданиях работы продолжаются, а по 54 домам готовится документация для выбора подрядчика. Рабочие должны отремонтировать фасады зданий к концу 2021 года.Отметим, что в исторической части города при ремонте фасадов будет сохранен первоначальный облик зданий.Напомним, что к 2024 году в городе должны будут отреставрировать девять объектов культурного наследия. На все запланированные к праздничной дате работы выделено 452 миллиона рублей и это включая средства федерального, регионального и муниципального бюджета. Подробнее здесь.