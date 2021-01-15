В Оричевском районе «Мерседес» столкнулся с каретой скорой помощи. В результате пассажирка медицинской машины пострадала. Информацию передает областная ГИБДД.Авария произошла 14 января в 17.05 на 45 км трассы Киров-Советск-Яранск. По данным ведомства, водитель легковушки решил пойти на обгон кареты, однако, судя по всему, не справился с управлением. Иномарка боком врезалась в ГАЗ скорой по касательной. В итоге 55-летняя пассажирка кареты, которую медики везли в больницу, получила травмы. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства совершения аварии.Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП. В них погибли три человека и пострадали шестеро.