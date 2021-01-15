В Кирове в полицию обратилась 33-летняя работница одного из местных образовательных учреждений. Женщина рассказала, что ее обманули дистанционные мошенники, которые представились сотрудниками банка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.В телефонном разговоре они убедили кировчанку, что от ее лица кто-то пытается оформить банковский заем. Чтобы не лишиться денег, жительнице нужно якобы получить кредит раньше злоумышленников, а полученные средства перевести на «специальный счет».В итоге, горожанка отправила неизвестным 287 тысяч рублей. Некоторое время спустя она поняла, что ее обманули. Сейчас личность мошенников устанавливается.