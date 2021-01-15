В Кирове над теплотрассой обнаружили провал земли. Информация появилась в паблике областного министерства энергетики и ЖКХ. Жителей города просят быть осторожнее.Провал земли произошел в районе дома №30 по улице Труда. Сейчас на месте уже работают специалисты, устраняя дефект. Территория огорожена, однако кировчанам так или иначе следует быть внимательными и бдительными. Дело в том, что из пролома валит горячий пар, которым довольно легко обжечься.Ведомство отмечает также, что работы ведутся без отключения потребителей от ресурса, так что ни отопления, ни горячей воды жители близлежащих домов не лишились.