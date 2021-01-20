Кировская область готовится к переписи населения

Переписчики будут использовать электронные планшеты:. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

15 января в областном правительстве в формате видеоконференцсвязи прошло заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения.

Перепись населения с 1 по 30 апреля 2021 года впервые пройдет в цифровом формате.

На проведение переписи планируется выделить около 20 млн рублей. Они пойдут на оплату помещений для переписчиков, обеспечение их транспортными средствами и услугами связи.

Кировчане смогут заполнить переписные листы на Едином портале государственных услуг либо пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, переписчики будут использовать электронные планшеты: больше не придется носить тяжелые портфели с бумажными переписными листами.

В ходе заседания представители Кировстата и МФЦ Кировской области доложили о готовности учреждений к предстоящему мероприятию. Сейчас главы муниципальных образований ведут работу по сверке адресов, а также информируют местных жителей о важности принятия участия во Всероссийской переписи.