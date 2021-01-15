В Кирове через неделю взорвут последнее здание, оставшееся на территории местного мелькомбината. Снос запланирован на субботу, 23 января 2021 года. Информация появилась в паблике «Красивый Киров».В этот день жителей города просят не находиться в помещении и не выходить на улицу без крайней необходимости. О ходе работ оповестят предупреждающими сигналами:- один продолжительный - начало;- два продолжительных - подрыв;- три коротких - окончание.Сносить здание поручили самарской компании ООО «СпецТехВзрыв». Примерные часы взрыва не уточняются. Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием.Напомним, ОАО «Кировский комбинат хлебопродуктов» создали в 1960 году, а в 1999 году организация обанкротилась. В 2011 года законсервировали мельницу, в 2015 году - котельную. Последних сотрудников предприятия сократили в 2016 году, и с тех пор оно прекратило работу. Летом 2020 году начался снос зданий комбината.