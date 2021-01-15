14 января на Советском тракте произошло ДТП с участием трех машин, в котором погибли три человека, один травмирован. Двое погибших - действующие сотрудники УМВД России по городу Кирову, которые на служебной автомашине направлялись в командировку.- В четверг, 14 января, на 26 километре автодороги Киров - Советск - Яранск произошло столкновение трех легковых автомобилей Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.По факту ДТП следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Кроме того, проверку проводят сотрудники областной прокуратуры.Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.