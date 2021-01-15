В Кировской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.На первой календарной неделе, с 4 по 10 января, уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей области оказался ниже эпидемического порога на 6%, по Кирову - на 36,5%.- Эпидемический порог не превышен ни в одной детской возрастной группе, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Среди населения старше 14 лет эпидпорог превышен на 76%. Это выявляется на фоне более высокой распространенности коронавирусной инфекции среди данной возрастной группы.Специалисты Роспотребнадзора напомнили кировчанам: заболевшие гриппом или ОРВИ должны оставаться дома, чтобы не стать источниками инфекции для окружающих. Самая эффективная мера профилактики этих заболеваний – ограничение контактов больных людей со здоровыми.