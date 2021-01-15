Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 15 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 231 новый случай заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 959 человек. Кроме того, накануне от COVID-19 скончался еще один житель нашего региона - по данным федерального оперштаба. Общее количество умерших от инфекции составляет 248 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3385 жителей области, у 2937 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2793 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 448 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 113 пациентов с коронавирусом, 19 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 11608 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5167 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 705 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1722 раза.