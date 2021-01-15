В Госавтоинпекции рассказали, где пройдут «сплошные проверки» водителей. В субботу, 16 января, сотрудники ГИБДД проведут рейды в Нововятском районе. Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин. Главная цель - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.- В целях избежания конфликтных ситуаций, а также предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, - сообщили в ведомстве.ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.