Появились подробности крупного ДТП в Кирово-Чепецком районе, которое произошло на Советском тракте. Ранее «Комсомолка» сообщала, что в автомобильной аварии погибли три человека.- В четверг, 14 января, на 26 километре автодороги Киров - Советск - Яранск произошло столкновение трех легковых автомобилей Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и Lada Granta, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.В областной прокуратуре сообщили, что двое из трех погибших в ДТП - сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.- Для координации действий правоохранительных и следственных органов на место аварии выезжал заместитель прокурора Кировской области Андрей Петров, - сообщили в надзорном ведомстве.