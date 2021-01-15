В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения. После завершения службы принято окунаться в проруби. В пресс-службе Вятской Епархии сообщили, что в текущем году в связи с эпидемиологической обстановкой купели организованы не будут. Однако в храмах области пройдут богослужения с освящением воды.В Спасском соборе рассказали, что 19 января состоятся две торжественные службы - с 7 и с 9 часов. Между ними, в 8 часов, пройдет чин освящения воды. После этого в течение дня освященную воду будут раздавать всем желающим.Расписание работы всех храмов Вятской Епархии на праздник Крещения Господня доступны на сайтах храмов и официальных страницах в социальных сетях.