В кировской школе №56, где мерзли учащиеся, потеплело. На два-три градуса. По информации пресс-службы горадминистрации, в общеобразовательной организации вручную отрегулировали температуру.Так, 11 января в мэрию начали поступать жалобы о похолодании в ряде помещений школы №56. Термометры показывали 15-16 градусов. В тот же день в школу выехали специалисты, отрегулировали температурный режим, и в помещениях потеплело на два-три градуса.Дело в том, что оборудование, подающее ресурс в школу, работает в автоматическом режиме, и показатели вернулись к прежним. В связи с сильным холодом на улице необходимо было урегулировать его вручную, чтобы учащиеся не замерзли. Сейчас температура в школе растет.Помимо того, в здании заменили часть окон на пластиковые, а оставшиеся старые утеплили. В помещениях же, где температура была ниже нормы, поставили обогреватели. Теперь на замену оставшихся окон разыскивают деньги.