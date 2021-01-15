17 января с 10:00 в детской школе искусств № 11 (ул. Ивана Попова, 17-а) пройдет XI региональный фестиваль фольклорных ансамблей и исполнителей на народных инструментах «Рождественские встречи». В них примут участие вокалисты, исполнители на различных народных инструментах - баяне, аккордеоне, гармони, балалайке, домре, гитаре, мандолине. Перед зрителями выступит ансамбль ложкарей и другие творческие коллективы.В этом году к воспитанникам детских музыкальных и школ искусств города Кирова присоединятся юные музыканты из Слободского, Мурашей, поселка Вахруши. Специальным гостем музыкального события станет творческий коллектив «Три + Два», признанный лучшим кировским профессиональным коллективом 2020 года.Фестиваль частично пройдет в бесконтактной форме: некоторые конкурсные работы экспертный совет, в состав которого вошли ведущие музыканты города Кирова и Кировской области, оценит по предоставленным видеоматериалам.