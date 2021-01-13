В декабре 2020 года состоялись Всероссийские соревнования для школьников «Кванториада». Это командный конкурс для детей и подростков от 5 до 18 лет, интересующихся инженерным творчеством и изобретательством.В соревнованиях приняли участие кванторианцы Омутнинского и Кирово-Чепецкого технопарков. Команда Кирово-Чепецкого «Кванториума» заняла 1 место, а ребята из Омутнинского технопарка стали восьмыми в своем направлении.Соревнования были организованы по семи направлениям: «Космическая удаленка», «Беспилотный анализ», «Безопасное передвижение», «Идеальный компонент», «Пунктуальный пациент», «Краундсорсинг», «Соблюдай дистанцию». Соревнования включали в себя 3 этапа: отборочный, этап доработки и финальное квалификационное испытание, предполагающее защиту проекта. На первый заочный этап выполненные задания прислали 423 команды из 83 субъектов Российской Федерации.Команда «Кванториума» Кирово-Чепецка работала над «Космической удаленкой». Участникам надо было разработать бытовое устройство для космической станции при длительных межпланетных перелетах. Команда «Кванто-механики» в составе Дмитрия Ившина, Ивана Самарина, Леонида Копылова и наставника Промдизайнквантума Анастасии Наговицыной представили проект «Космический душ» – 3D-модель душевой кабины для личной гигиены космонавтов. Устройство состоит из перчатки, шлема и бака с водой. Их соединяют шланги, а воду или мыльный раствор из бака качают насосы.В следующем этапе участники объединялись с командами из других городов и работали над совместным, более продвинутым проектом. Вместе с ребятами из Челябинска и Екатеринбурга команда Кирово-Чепецка презентовала коллективный продукт – 3D-визуализацию герметично закрытой душевой системы с замкнутым оборотом водных ресурсов. Устройство состоит из блока управления, системы насосов высокого давления, механической части: компрессоров, сепараторов разделения, водяных насосов. Душевая кабина также оснащена системой фильтрации воды и воздуха. Кроме того, были разработаны основные части, осуществляющие гигиену космонавтов – шлем, перчатки, чехол с форсунками. Защита проектов проходила в онлайн-режиме.– Мы работали не покладая рук. Мы понимали, что это соревнование дает нам шанс показать себя, и принялись за работу. Второй этап был интересен тем, что по условиям конкурса надо было объединиться с командой из другого города. Так как мы привыкли работать одни, сначала нам это показалось странным. Но в ходе работы мы получили хороший опыт сотрудничества и организации работы двух команд. В целом, я думаю, наш проект получился интересным, и мы пришли к результату, о котором даже не догадывались вначале, – поделился кванторианец Дмитрий Ившин.Особенностью «Кванториады» является отсутствие индивидуальных зачетов: работа ведется в проектном формате, а победителями становятся все команды, которые смогли преодолеть поставленные заданиями ограничения. Проект реализуется Министерством просвещения РФ совместно с Федеральным детским эколого-биологическим центром.