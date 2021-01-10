В Кирове пройдут плановые отключения электричества, которые затронут десятки домов по всему городу. Компания «Горэлектросеть» проведет технические работы на трансформаторных подстанциях.Электроэнергия пропадет точечно в Ленинском, Первомайском, Октябрьском и Нововятском районе. Горожане останутся без света на срок от двух до десяти часов. Большинство зданий, в которых пройдут отключения, расположены на улицах Зеленой и Павла Корчагина.График отключения электричества в Кирове на 11 января:Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.