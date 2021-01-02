С 1 января 2021 года в Кировской области заработали новые правила оказания услуг общественного питания. Они защищают права посетителей кафе и ресторанов в случае, если им навязывают платные услуги. Новые правила заменили аналогичный документ, который действовал в России с 1997 года.Теперь рестораторы не могут включать в счет дополнительные услуги без согласия клиентов. Прежде всего, речь идет о чаевых, а также о комиссиях и иных платежах. Так, если дополнительные услуги уже включены в счет, посетитель ресторана вправе отказаться от их оплаты, а также потребовать возврат уже оплаченной суммы.- В правилах оказания услуг общественного питания указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ, - говорится в сообщении Роспотребнадзора. - Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг.Стоит отметить, что рестораны могут оказывать и дополнительные услуги, но клиента нужно предупредить об их цене.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте