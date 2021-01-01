Кировская служба судебных приставов с 24 декабря присоединилась к пилотному проекту ФССП России. Сейчас любой житель области может решать вопросы, связанные с работой этого ведомства, по телефону.- В УФССП России по Кировской области на постоянной основе идет работа по созданию принципиально новых и максимально удобных условий для приема обращений граждан. – пояснил руководитель Управления - главный судебный пристав Кировской области Дмитрий Бровченко. - Несколько месяцев назад для жителей областного центра запустили «Центр информирования граждан», специалисты которого принимают звонки по телефону (8332) 48-97-97. За время его работы уже поступило более 40 тысяч звонков.А в декабре 2020 года специалисты управления начали принимать звонки из всех районов Кировской области. Благодаря специально разработанным алгоритмам работы сотрудники колл-центра полностью разрешают все поступающие от кировчан вопросы.В планах региональной Службы судебных приставов - установить заказ обратного звонка. Это поможет наладить с жителями области двустороннюю связь и снимет необходимость повторных обращений.