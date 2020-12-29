В Кирове больше недели разыскивают пропавшего без вести мужчину. Сергея Караева видели в последний раз 21 декабря 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Сергею Ивановичу 58 лет, рост 176 см, спортивного телосложения, у него короткие черные с сединой волосы и карие глаза. Известно, что на момент пропажи мужчина был одет в красную куртку и красную шапку.Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по телефону 89229201182 (инфорг поиска Мария), 8-800-700-54-52 или 112.