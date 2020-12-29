В Уржумском районе обанкротившееся предприятие решило не выдавать сотрудникам их зарплату. Пришлось вмешаться прокуратуре. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как выяснилось, МУП «Теплосервис» не стал выплачивать 21 своему сотруднику честно заработанные деньги за период с сентября по ноябрь. Точная сумма задолженности не оглашается. Прокуратура не согласилась с таким решением и внесла представление конкурсному управляющему обанкротившейся компании. Помимо того, в суд направили семь исков о взыскании зарплаты с организации.Вмешательство надзорного органа сработало, и задолженность погасили. Сейчас все сотрудники получили свою зарплату.