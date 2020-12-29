В Кирове прошла благотворительная акция «Дари добро» для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Сотрудники библиотеки имени Лиханова вместе с волонтерами поздравили ребят с наступающим Новым годом. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.В облике новогодних волшебников добровольцы обошли 36 детей за три дня. Из них 23 ребенка - с особенностями здоровья.- К детям Дед Мороз со Снегурочкой пришли с поздравлениями и подарками: сладостями, игрушками и необходимыми предметами гигиены, помогающими в уходе за детьми с особенностями здоровья. А сотрудники абонемента библиотеки передали ребятам тактильные новогодние открытки, изготовленные вручную, - сообщает управление культуры.Подарки предоставляли как читатели библиотеки, так и ее постоянные партнеры. Между прочим, эта акция является традиционной и проводится каждый год.