Общегородской каток в Коминтерне закончили обустраивать. Ледовая площадка готова принимать кировчан. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Каток находится на улице Павла Корчагина, 39. Место оборудовали ограждением с баннерами, на которых изображен Юрий Гагарин. На ледовой площадке работают павильоны проката коньков и торговли. По площади этот каток стал самым большим в Первомайском районе.Напомним также, что кировчане могут посетить общегородские катки на Театральной площади, в парке ЛПК (Нововятский район) и Гагаринском парке. На двух последних площадках также работают прокаты коньков и пункты питания.