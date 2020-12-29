Как нам уже известно, в домах поселка стало слишком холодно из-за прорыва системы теплоснабжения. По словам пресс-службы областной прокуратуры, по данному факту провели проверку.На сегодняшний день в жилых домах остается низкая температура, несмотря на устранение последствий аварии. Поскольку это является нарушением законодательства, руководителю ресурсоснабжающей компании внесли представление. Попало оно и в администрацию Маромицкого сельского поселения. Также прокуратура направила в суд иск с требованием обеспечить нужный температурный режим при использовании котельной.Сейчас оборудование все еще не работает в полную силу, следовательно, жители Маромицы продолжают мерзнуть. Ресурсоснабжающая компания планирует установить еще один котел. Прокуратура Опаринского района контролирует решение вопроса.