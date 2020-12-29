В Орловском районе легковушка улетела в кювет и перевернулась. Водитель, к счастью, остался жив. Информацию передает областная ГИБДД.Авария произошла 28 декабря в 14.40. На 365 км федеральной трассы «Вятка» автомобиль «Фольксваген Поло» съехал в кювет, а после опрокинулся. Возможно, его водитель не справился с управлением. К счастью, 35-летний мужчина за рулем машины не только остался жив, но и отделался легким испугом. Травмы его оказались не опасны, и везти водителя в больницу не пришлось. Само транспортное средство пострадало куда сильнее.Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло лишь одно, вышеупомянутое, ДТП.