В следующем голу в Кирове откроется второй корпус школы № 42 на 375 учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.В настоящее время в здании на Менделеева, 1 завершился капитальный ремонт. Стоимость работ составила 66 миллионов рублей. Деньги удалось привлечь в рамках национального проекта.Директор школы № 42 Марина Морозова рассказала, что во втором корпусе создадут все условия для обучения старших классов, включая оборудованные профильные кабинеты физики, химии, трудовых мастерских.Напомним, что в текущем году началось строительство новой школы в микрорайоне Радужный. Она примет учеников 1 сентября 2022 года.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте