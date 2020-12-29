В Кирове до сих пор разыскивают пожилую женщину с возможной потерей памяти. Наталья Пересторонина ушла из дома 11 декабря около 14 часов и больше не возвращалась. Единственная зацепка - запись с видеокамеры на участке Победиловского тракта, сделанная в день ее пропажи. Женщина на кадрах похожа на разыскиваемую.Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает приметы пропавшей. Наталье Павловне 69 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, у нее светло-русые волосы с сединой в прическе «каре» и серые глаза. На момент ухода из дома женщина была одета в темно-зеленую куртку с зеленым мехом на капюшоне, темно-синие джинсы и короткие серые сапоги.Добровольцы просят водителей, проезжавших 11 декабря с 14.45 до 18.00, посмотреть записи со своих видеорегистраторов. Возможно, на них попала пропавшая женщина.Если вы знаете что-либо о местонахождении Натальи Павловны, просьба сообщить об этом по телефонам 89091300525 (инфорг поиска Анна), 8-800-700-54-52 либо 112.