В Кирове начинается вывоз снега с городских улиц. Работы проведут на 24 участках. Пресс-служба горадминистрации опубликовала их список.Так, 28 декабря снег вывезут с улиц:- Карла Маркса от Октябрьского проспекта до Воровского;- Воровского от Ленина до Горького;- Свердлова;- Подгорная;- Олега Кошевого;- путепровода по улице Московской;- путепровода по улице Воровского;- Красной Звезды;- Красный Химик;- Милицейской от Ленина до Карла Маркса;- Спасской от Казанской до Ленина;- переулок Пионерский.29 декабря снег исчезнет с участков по адресам:- ул. Сормовская;- ул. Романа Ердякова от Лепсе до Сормовской;- ул. Дзержинского от Октябрьского проспекта до Луганской;- ул. Боровицкая;- ул. Свободы от Милицейской до Пролетарской;- ул. Пролетарская от Свободы до Милицейской;- ул. Володарского от Милицейской до Пролетарской;- ул. Казанская от Спасской до Московской.30 декабря вывозить сугробы будут со следующих дорог:- путепровод по ул. Щорса;- путепровод по ул. Производственной;- ул. Карла Либкнехта от Милицейской до Азина;- ул. Азина от Карла Маркса до Дерендяева.Напоминаем, что работы ведутся преимущественно ночью - с 20.00. Кировских автомобилистов просят не оставлять свои машины на обочинах дорог. На участках, где будут вывозить снег, заранее установят специальные знаки, запрещающие остановку автомобилей.