О произошедшем сообщил в паблике «Чистые пруды - жилой район г. Кирова» один из местных жителей.- Следите за своими детьми! Трагичный случай! Попал под автомобиль ребенок! Катался на ватрушке и вылетел на дорогу! Очень тяжело для родителей и водителя автомобиля! Сотрудники ДПС и «скорой помощи» среагировали четко! - написал автор поста.Со склона у одного из домов постоянно катаются дети, невзирая на то, что оттуда они скатываются прямо на проезжую часть. И в этот раз не «пронесло» - ребенок выкатился прямо под колеса автомобилю. По словам очевидицы в комментариях, водитель никак не мог его увидеть - на обочине была припаркована машина.Жители микрорайона буквально взорвались возмущением под постом. Мол, и заборчики бы на этом месте не помешали, да и с детьми бы разъяснительную работу провести. Большинство сошлось на мнении: водитель тут ни при чем, а вот родителей хорошо бы было наказать:- Сколько раз проходила и удивлялась, как родители разрешают там на ватрушках кататься?! Там же вылетаешь сразу на дорогу! Родители стоят или трещат, или в телефоне упираются! Ребенка жаль и водителя, который ни в чем не виноват.- Хорошо, что с большой скоростью не ездят здесь, а то могло бы закончиться все намного хуже! Жаль всех: и ребенка, и родителей, и водителя. Поговорите с детьми!- Это так же, как со светофором на углу Мостовицкой и Чистопрудненской, видимо, нужна трагедия, чтобы было организовано движение как надо. Безопасно и удобно.- Чтобы там не катались, даже забор поставили, и в какой-то год даже вывеска была, что кататься запрещено из-за опасности вылета на дорогу, всё равно катаются. Слава богу, хоть жив остался!Действительно, на этот раз повезло и мальчик уцелел, обойдясь даже без тяжелых травм. Очевидцы тут же вызвали «скорую помощь», и медики оперативно помогли ребенку. Благодаря этому госпитализация ребенку не потребовалась.