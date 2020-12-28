В Котельниче поезд сбил местную жительницу. Информация появилась в городском паблике ВКонтакте. Автор поста, решивший остаться анонимным, рассказал, что пострадавшей была его мама.Происшествие случилось в субботу, 26 декабря, в диапазоне от трех до пяти часов утра. Женщину сбили на железнодорожных путях на улице Труда. Она выжила, но серьезно пострадала и сейчас находится в больнице. Комментаторы под постом предполагают, что женщина шла на одну из первых электричек и попала под товарный поезд.- \\"Переход\\" (с улицы Кирова на Труда) на повороте, поэтому поезд не мог применить экстренное торможение. Просто [женщина] пренебрегла мерами безопасности при нахождении на ж/д путях… - высказался один из котельничан.Официальных же комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.Автор поста просит откликнуться очевидцев случившегося. Если вы видели момент аварии, просьба позвонить по телефону: 8-900-521-25-67.