В Верхнекамском районе 24-летний парень убил свою девушку. За сутки полиция разыскала и задержала его. Информацию передает областное УМВД.27 декабря тело погибшей девушки, 20-летней студентки колледжа, нашли в одной из квартир поселка Созимский. Следственная опергруппа выяснила, что жилище принадлежит местному жителю, молодому человеку, к которому и пришла накануне в гости погибшая. Парень уехал из поселка, угнав автомобиль родственника. Машину вскоре нашли в кювете трассы в нескольких километрах от поселка, водителя в ней не оказалось.Убийцу разыскали спустя сутки, 28 декабря. Задержали его в поселке Рудничный, куда преступник дошел пешком после того, как разбил машину. В отделе полиции он во всем сознался, рассказав, что поругался с девушкой на почве ревности. Ударив ее по голове молотком несколько раз, он испугался и решил сбежать. Орудие преступления парень выбросил в сугроб, затем угнал машину и выехал на ней за пределы Созимского, но не справился с управлением и улетел в кювет. Какое-то время убийца прятался в лесу, после чего пошел пешком в сторону Кирса.На молодого человека завели уголовное дело за убийство. Сейчас расследование продолжается. Парню грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.