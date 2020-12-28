Кировская область получила субсидию на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время с Минстроем РФ подписано соглашение о выделении средств.Всего на программу в 2021-2023 годах запланировано 742 миллиона рублей, из которых субсидия федерации - 650 миллионов.Так, в следующем году запланировано строительство дорог на двух улицах в микрорайоне Урванцево, а также подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения нового жилого комплекса города. На эти цели выделена субсидия в 325,7 миллиона рублей.В 2022 году областные власти собираются реконструировать улицу Рудницкого в микрорайоне Южный 3, а в 2023 году построить улицы в ЖК Znak и в микрорайоне Урванцево.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте