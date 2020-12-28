В Омутнинском районе столкнулись легковушка и грузовая фура. В результате два человека погибли. Подробности сообщает областная ГИБДД.Авария произошла 26 декабря в 13.40. «Рено Логан» столкнулся с встречным грузовиком «МАН» на 797 км федеральной автотрассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. В результате 53-летний водитель фуры не пострадал, а вот 37-летний кировчанин, сидевший за рулем легковушки, погиб. Не выжила и одна из его пассажиров, 35-летняя женщина. Двое других находившихся в иномарке, 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, пережили столкновение, однако получили серьезные травмы. Их в срочном порядке госпитализировали.Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло 16 ДТП. В них погибли два человека и пострадали 27.