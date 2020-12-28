В деревне Давыдовы Орловского района произошел пожар, в котором погиб мужчина. Информацию о ЧП сообщили в МЧС по Кировской области.В субботу утром, 26 декабря, в деревне загорелась бытовка. Спасатели сумели справиться с огнем. При разборе завалов в помещении обнаружено тело мужчины. Предположительная причина смерти - отравление продуктами горения.- В результате пожара обгорел утеплитель по всей площади, - сообщили в региональном МЧС. - В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано семь пожаров: один человек погиб.