Администрация Советского районе не обеспечила жильем детей-сирот. В настоящее время в ситуации разбираются следователи СК РФ по Кировской области.В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что из двенадцати человек жилье получили только двое. При этом администрация достоверно знала о количестве нуждающихся в жилплощади, но своевременно не провела аукционы по закупке квартир.Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность». Расследование продолжается, по делу изъята техническая и аукционная документация.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте