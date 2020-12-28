В Киров к Новому году придет самая настоящая зима с морозами. Температура воздуха обещает сильно упасть уже завтра. «Комсомолка» с помощью сервиса rp5.ru подготовила традиционный прогноз погоды на грядущую короткую рабочую неделю.В понедельник, 28 декабря, ощутимо похолодает. Термометры уже с утра покажут отметку в -20, и в течение дня это значение будет снижаться - до -28. Ветра не ожидается, а погода должна быть солнечной. Осторожно: ожидается, к тому же, очень высокое атмосферное давление!Во вторник, 29 декабря, станет еще холоднее. С утра синоптики обещают аж -34 градуса, а по ощущениям - и вовсе -42. Погода вновь должна быть солнечной и безветренной. Атмосферное давление все еще очень высокое.Начиная со среды, 30 декабря, морозы потихоньку пойдут на спад. Температура с -29 опустится до -21 градуса в течение дня. Остальные параметры - такие же, как и в предыдущие дни.В канун Нового года и последний рабочий день, 31 декабря, все еще будет холодно - около -21 градуса в течение дня. Сильного ветра не обещается, но возможны порывы до 7 м/с. Небо будет ясным, а атмосферное давление - очень высоким. Берегите себя!К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте