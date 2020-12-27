Двое кировчан украли из магазина пару бутылок коньяка и попытались сбежать. Не вышло. По сообщению пресс-службы областного управления Росгвардии, сотрудники вышеупомянутого ведомства их оперативно задержали.Инцидент произошел на днях около восьми часов утра. От работника продуктового магазина на улице Дерендяева поступил звонок в полицию: двое неких мужчин вынесли за кассу две бутылки коньяка и сбежали с ними. Продавец смог описать воришек, и в полиции составили ориентировку, передав ее всем нарядам, патрулирующим город.В одном из дворов на улице Карла Либкнехта группа росгвардейцев заметила молодого человека, схожего по приметам. Второй воришка попался другому экипажу на улице Милицейской. Вскоре выяснилось, что последний находится в розыске как подозреваемый в совершении нескольких преступлений.Продавец магазина опознал кировчан. Похищенный коньяк у них изъяли, а самих мужчин передали полиции для дальнейшего разбирательства.