В Котельничском районе столкнулись автобус и грузовик. Первая информация об аварии появилась в группе ВКонтакте «Типичный Котельнич».ДТП произошло в деревне Кардаковы. В комментариях под постом котельничане сообщают, что в результате столкновения пострадал как минимум один человек - его увезли в больницу. Кроме того, по словам местных, автобус направлением на Орлов перевозил работников местного колхоза. Судя по фотографиям, чей автор решил остаться анонимным, «пазик» сильно пострадал в результате столкновения: ему едва не снесло заднюю дверь.Комментаторы отмечают, что на этом участке дороги аварии случаются регулярно:- Всегда дальнобойщики врезаются в колхозную технику на этом месте.- Камеры убрали в населенных пунктах, вот и носятся как ненормальные.- У людей беда из-за чьей-то халатности.По информации областной ГИБДД, авария была тройной: на трассе столкнулись «пазик», грузовая фура и легковушка ВАЗ-212140. В ДТП пострадал один человек - 46-летняя женщина-пассажир автобуса. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.