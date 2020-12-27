В Кировскую область привезли очередную партию вакцины от коронавируса. Сейчас в наш регион поступили 1200 доз. По сообщению пресс-службы областного правительства, препарат уже распределили по медицинским организациям. Скоро их доставят в прививочные пункты.Напомним, лекарство кировчане получают в два приема. Первый этап вакцинации прошли 900 человек. Второй пройдет 21 января. Всего в городе, как известно, находятся три прививочных пункта, расположенных в поликлиниках Кировского клинического диагностического центра. В районах области находятся девять таких точек. Они развернуты на базе лечебно-диагностического центра в Яранске, Слободском, Лузе, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Советске, Нолинске, Котельниче и Омутнинске.Напоминаем, что в первую очередь прививку от коронавируса получат работники медицинской, социальной и образовательной сфер, а также других, находящихся в группе риска. Записаться на вакцинацию можно по единому номеру 122. Кстати, вакцину могут получить и люди старше 60 лет.