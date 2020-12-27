Кировчане смогут попрощаться с Владимиром Бакиным. Гражданская панихида состоится в понедельник, 28 декабря. Информацию сообщает пресс-служба областного Заксобрания.Напомним, с 17 декабря Председатель ОЗС находился на больничном - об этом сообщили на очередном пленарном заседании. О смерти Владимира Гавриловича стало известно 25 декабря. Он скончался на 75 году жизни. Причина смерти не уточнялась.Прощание с Владимиром Бакиным пройдет в областном Драмтеатре. Панихида начнется в 9 часов утра.СПРАВКА «КП»Владимир Гаврилович Бакин родился 3 августа 1946 года в селе Монастырское Юрьянского района Кировской области. С 2016 года - председатель комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва на постоянной основе. В 2019 году избран Председателем Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва.