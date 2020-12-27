В Кировскую область, помимо коронавируса, может прийти еще одна болезнь. Однако опасна она уже не для людей, а для их животных. По сообщению пресс-службы областного правительства, в Республике Татарстан зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. 12 кабанов погибли из-за болезни в национальном парке Елабужского района, который находится меньше чем в 50 километрах от южной границы нашего региона.В связи с этим в Кировской области усилят ветнадзор. Сейчас проводятся мероприятия по предупреждению возникновения африканской чумы свиней в наших краях. Кроме того, на территории региона решили ввести режим повышенной готовности, а также карантин АЧС в Вятскополянском районе. Над перемещением животноводческой продукции и кормов по дорогам, ведущим из Республики Татарстан, усилили контроль.В скором времени состоится переучет поголовья свиней, а также обследование личных подсобных хозяйств в южных районах нашей области. Кировчанам советуют в кратчайшие сроки увезти домашних свиней на забой, чтобы избежать распространения болезни.