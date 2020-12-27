Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 27 декабря.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 246 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 533 человека.В инфекционных госпиталях сейчас находится 3599 жителей области, у 3115 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2971 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 484 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 118 пациентов с коронавирусом, 13 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 13926 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4446 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 602 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1733 раза.По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе от новой инфекции скончался еще один заболевший. За весь период наблюдений в регионе умерли 225 человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,96% (средний по России - 1,79%).Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.