В Кирове пройдут плановые отключения электричества, которые затронут десятки улиц и сотни домов города. Компания «Горэлектросеть» проведет технические работы на трансформаторных подстанциях.Электричество пропадет точечно по всему Кирову. От отключения света пострадают в основном удаленные районы, однако и в центре города электричества лишатся несколько домов. Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от часа-другого до целого рабочего дня.График отключения электричества в Кирове на 28 декабря:Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.