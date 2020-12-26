О том, что носили кировчане и как проводили свой досуг в холодную зимнюю пору, можно узнать на выставке «Теплые истории». Она открылась 25 декабря в доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского областного краеведческого музее.Разнообразие зимней одежды и аксессуаров XIX - XX веков можно изучить как по самим экспонатам, так и по документам и фотоматериалам. Выставка рассказывает о том, как современная зимняя верхняя одежда приобрела привычный нам вид и какие этапы трансформации при этом прошла.В экспозиции есть не только образцы одежды, обуви и аксессуаров. Здесь можно увидеть уникальные фотографии наших земляков и журналы мод с изысканными зимними и вечерними нарядами того времени.Стоит отметить, что почти у всех экспонатов есть интересные истории о быте и традициях жителей Вятки.Выставка «Теплые истории» (0+) будет работать до 19 января 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте